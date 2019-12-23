بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق فندق بالمنطقة المركزية الغربية بالمدينة

سيطرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة على حريق في أحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية.

وفي التفاصيل فقد أكد المتحدث الاعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عميد خالد مبارك الجهني أن غرفة العمليات تبلغت عند الساعة ٠٩:٥٠ من صباح هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٤/٢٦ عن حريق باحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية بالمدينة المنورة.

وعليه فقد تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع ‏وعند الوصول اتضح أن الحادث حريق في بعض اثاث غرفة بالدور الثالث في الفندق نتيجة استخدام جهاز كهربائي للتسخين.

وقد تمت عمليه إخماد الحريق و السيطرة عليه بواسطة أنظمة الاطفاء التلقائي بدون ‏إصابات ولله الحمد ، واستكمال ما يلزم من إجراءات في الموقع.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين و المعتمرين و زوار مدينة المصطفى صلى الله علية وسلم اخذ الحيطة و الحذر وإتباع ارشادات السلامة اثناء إستخدام الاجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة خاصة في هذه الايام داخل المنازل او الفنادق و دور الايواء وعدم تركها تعمل وقت النوم مع تمنياتنا للجميع بالسلامة.