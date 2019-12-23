ميسي عينه على تحطيم رقم بيليه في 2020

وصل نجم فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى الهدف رقم 50 خلال عام 2019، بعد الهدف الذي أحرزه داخل شباك ديبورتيفو ألافيس، في المباراة التي جمعت الطرفين، وانتهت بفوز البارسا 4-1 ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الليغا.

وفقاً لما نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن مسيرة ميسي نحو تحقيق الأرقام المميزة لن تتوقف في 2020، حيث يتطلع لتحقيق قياسي في تاريخ كرة القدم.

وأضافت الصحيفة، “ميسي يستهدف تحطيم رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف مع ناد واحد، حيث يملك الأرجنتينى 614 هدفاً، مقابل 643 هدفاً لنجم سانتوس.

وينفرد الأسطورة بيليه برقم أكثر لاعب تسجيلاً للاهداف مع ناد واحد منذ عام 1974.