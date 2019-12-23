تواصل الاحتجاجات الشعبية في ثمان محافظات عراقية

تواصلت التظاهرات الشعبية في ثمان محافظات عراقية بوسط وجنوب العراق بينها العاصمة بغداد اليوم ،التي تخللتها إغلاق عدد من الطرق والجسور في المدن الرئيسة.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية في تقرير صحفي اليوم أن المتظاهرين قطعوا طريق الرميلة المؤدي إلى مقرات الشركات النفطية بمحافظة البصرة بجنوب العراق,كما تم قطع الطرق المؤدية إلى منطقة البرجسية وميناء أم قصر” أكبر موانيء العراق المطلة على الخليج العربي”.

وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد واصل المحتجون السلميون التظاهر في ساحة الحبوبي ,فيما شهدت مدينة الناصرية مركز المحافظة قطع عدد من الجسور والشوارع الرئيسة.

وتطرق التقرير إلى أوضاع التظاهرات في محافظة بابل مبينة بأنها شهدت قطع بعض الطرق الرئيسة ,مما تسبب باختناقات مرورية.

وفي كربلاء أغلق المتظاهرون بالإطارات المشتعلة عدداً من الطرق الرئيسة المؤدية إلى مركز المحافظة ، فيما تواصلت الاحتجاجات التقليدية “ساحة التربية” .

وشهدت محافظات ميسان وواسط والمثنى إغلاق بعض الجسور والطرق الرئيسة من قبل المتظاهرين صباح اليوم.