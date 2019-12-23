بعد الاعتداء عليهن بوحشية وسحلهن.. قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيات من الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربع نساء فلسطينيات من باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد الاعتداء عليهن بوحشية وسحلهن في الساحات، وتم اقتيادهن إلى جهة مجهولة للتحقيق وسط حالة من التوتر الشديد.

وأفاد شهود عيان، أن عناصر من الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال هاجموا عدداً من النساء الفلسطينيات خلال اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واعتدوا عليهن بالضرب والركل قبل اعتقالهن وإخراجهن من المسجد.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، تحت حراسة مشددة من عناصر الشرطة، وسط احتجاجات من المصلين.