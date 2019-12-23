“التعليم” تعلن استمرار حوافز معلمي الصفوف الأولية والمكلفين جزئيًا وكليًا

أكدت وزارة التعليم، استمرار حوافز معلمي الصفوف الأولية والمعلمين والمعلمات المكلفين بسد العجز أسبوع في نهاية الفصل الدراسي حيث تبدأ إجازتهم بنهاية دوام يوم الخميس ٢٩/٤/١٤٤١.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم، وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات جاء فيه: “نظرًا لورود عدد من الاستفسارات عن الحوافز المعتمدة للمعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي، يستمر العمل بحوافز معلمي الصفوف الأولية وحوافز المعلمين المكلفين جزئيا أو كليا، على أن يبلغ التعميم لجميع الجهات ذات العلاقة للعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه”.

من جانبه أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، الفئات المستحقة للحافز:

– المكلفون والمكلفات كليا أو جزئيا من المعلمين والمعلمات ومن التشكيلات المدرسية أو الإشرافية ممن كلفوا بالتدريس ونفذوا التكليف خلال الفصل الدراسي الأول وصدر قرار تكليفهم عبر نظام نور أو بخطاب تكليف رسمي من إدارة شؤون المعلمين (وبادروا بتنفيذ التكليف مباشرة دون تأخير).

– من تم تكليفه لها من المعلمين والمعلمات من ذوي القدرة والكفاءة لتدريس غير تخصصاتهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

– معلمو ومعلمات الصفوف الأولية ممن تنطبق عليهم شروط الحوافز في الصفوف الأولية،

على أن يرفع قائد المدرسة بيان بأسماء المستحقين لمكتب التعليم التابعة له المدرسة.

– معلمات رياض الأطفال، ومعلمو ومعلمات الموهوبين متميزي الأداء حسب دليل فصول الموهوبين، ومعلمو ومعلمات التربية الخاصة في المرحلة الابتدائية، إذا كان (المكلفون) من (المعلمين/ المعلمات ) لديهم مواد في الأسبوع الثاني من الاختبارات فيلتزمون بالحضور في أيام اختبارات موادهم لإنجاز أعمالهم.