نجران ترحب بجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي

تقيم الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي، ورشة عمل بقاعة الحمرور في مقر الغرفة التجارية الصناعية بنجران، وذلك مساء الأربعاء المقبل.

ويتحدث في الورشة الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، بحضور نخبة من الشخصيات العملية والثقافية، والاجتماعية بالمنطقة.

وسوف يستعرض المغلوث من خلال هذه الورشة أهداف الجائزة و مجالاتها، وشروط المشاركة فيها بجانب النجاحات التي حققتها الجائزة في دوراتها السابقة.

من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في نجران محيميد صالح آل شرمه، بوجود جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالمنطقة.

وقال إن الجائزة وأمانتها محل احتفاء وترحيب كبيرين، مشيرًا إلى أن الغرفة كانت دائمًا تحتضن الفعاليات الثقافية والاجتماعية، وذلك امتثالًا لتوجيهات أمير المنطقة جلوي بن عبد العزيز، مؤكدا بأن هذه الجائزة تحظى بمكانة خاصة لأن رئيسها الفخرى هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -أطال الله في عمره-.