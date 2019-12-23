مجاهدو جازان يحبطون عمليات تهريب مختلفة خلال الربع الأول من 1441 هجريًا

أوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز، بأنه وفي إطار تنفيذ مهام الفرع بحدود مسؤولياتهم في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمسكرات، ومنع التسلل، تم خلال الربع الأول من العام الحالي 1441هـ، القبض على 109 مهربين، و1300 متسلل من جنسيات مختلفة.

وأضاف أنه تم ضبط بحوزة المتهمي، 4 أسلحة و19 طلقة حية متنوعة، و96 كيلو من الحشيش المخدر، و1035 قرص كبتاجون و1740 لتر من الخمور، بالإضافة إلى 1841 طن كيلو من نبات القات، و1464 كيس شمه وتمباك، و3465 كرز دخان ومعسل مهرب.

وتابع: “تم التحفظ على 187 سيارة لاستخدامها في عمليات تهريب متنوعة، و75 ألفًا و477 ريال سعودي”، مشيرًا إلى أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم، وما تم ضبطه بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.