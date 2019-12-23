مدير جامعة الباحة يرأس الجلسة الثالثة لمجلس الجامعة ويصدر عددا من القرارات

رأس مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، اليوم، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الثالثة للعام الجامعي 1440-1441هـ، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات المكلف الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وعمداء العمادات المساندة، بقاعة المجلس بإدارة الجامعة في المدينة الجامعية.

وفي بداية الاجتماع رحب مدير الجامعة بالحضور الكريم، ثم بدأ المجلس بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين المجلس الدكتور غانم الغامدي أنّ المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة.

وأصدر حيالها بعض القرارات؛ ومنها ترقية أعضاء هيئة تدريس إلى مراتب أعلى وتعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس على رتبة أستاذ مساعد، وتعيين عدد من المعيدين على رتبة محاضر، إضافة إلى موافقة المجلس تمديد ابتعاث عدد من المحاضرين والمعيدين، كما وافق المجلس على إجازة تفرغ علمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، كما اتخذ المجلس قرارات في عدد من المواضيع ذات العلاقة.