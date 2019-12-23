تفاعل جماهيري مع استعراض “مزاين الإبل” في مهرجان الملك عبدالعزيز.. جوائز يومية وفعاليات شعبية #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل

يشهد مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسخته الرابعة والذي تجري فعالياته بالصياهد الجنوبية إقبالا جماهيريا كبيرا.

وتنوعت الفعاليات التي تصاحب استعراض “منقيات الإبل”، كما تضمنت توزيع هدايا قيمة “جوالات ذكية”، كما تضمنت الفعاليات عرضة نجدية لقيت استحسان وإعجاب الحضور.

وحول التفاعل الجماهيري، قال المواطن سعد الدوسري: “أحرص على الحضور مع الجماهير لتشجيع عدد من الأقارب والأصدقاء المشاركين كذلك لعل يصاحبني الحظ للفوز بجائزة الجماهير الجوال الذي يتم توزعيه يوميا على الحضور”، مشيداً في الوقت نفسه بمبادرات مهرجان الملك عبدالعزيز في توزيع هدايا للجمهور وتقديم لهم فعاليات متنوعة مثل العرضة النجدية.