حقوق الإنسان العراقية: الاغتيالات طالت 29 ناشطا بينها 3 محاولات فاشلة

أعلنت هيئة حقوق الإنسان العراقية، أن الاغتيالات طالت 29 ناشطا بينها 3 محاولات فاشلة.

وطالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين، ومكافحة الاغتيالات وعمليات الخطف التي تطال نشطاء الاحتجاجات.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق في بيان عبر تويتر، إن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب ممثلين عن الاتحاد، اجتمعوا اليوم مع وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري.

أضاف البيان «طالبنا بقوة بإنهاء العنف ضد المتظاهرين والعمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسري للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين».