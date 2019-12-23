ارتفاع معظم أسواق الخليج والسعودية تتفوق

ارتفعت معظم أسواق الخليج، الاثنين، في حين تفوقت البورصة السعودية على نظيراتها بفضل صعود أسهم البنوك ومكاسب أرامكو السعودية نتيجة الاقبال على شراء سهم شركة النفط العملاقة بعد انخفاض سعره.

وصعدت البورصة السعودية لليوم السابع على التوالي وبلغت مكاسبها 1.4 بالمئة. وزاد سهم مجموعة سامبا المالية 5.9 بالمئة والبنك السعودي الفرنسي 3.9 بالمئة.

وارتفع سهم أرامكو 0.9 بالمئة إلى 35.6 ريال بعدما مني بخسائر على مدى أربع جلسات.

وقال مستثمر لرويترز إن التراجع الأخير أثار شهية المستثمرين لشراء المزيد في السهم لخفض متوسط تكلفة الاستثمار بعدما اشتروه في وقت سابق بسعر أعلى.