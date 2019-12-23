شاهد .. الشيخ الشثري يزور قوات الحرس الوطني بالحد الجنوبي

قام المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، اليوم، الاثنين، 1441/4/26هـ ،بزيارة لقوات وزارة الحرس الوطني بالحد الجنوبي بنجران ، يرافقه رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الدكتور، عبدالحكيم بن محمد العجلان.

و زار الشيخ الشثري لواء الملك عبدالعزيز الآلي وكان في استقباله قائد اللواء العميد ركن، صالح المطيري .

و استمع الشيخ الشثري إلى إيجاز عن مهام وقوة اللواء، كما ألقى كلمة إلى المرابطين بالأجهزة اللاسلكية حثهم فيها على تقوى الله عز وجل وابتغاء الأجر والثواب ومن ثم توجه إلى المرابطين بالخطوط الأمامية وشاركهم إطلاق القذائف على عدو الله والدين داعيا الله سبحانه وتعالى بأن يسدد رميهم و ان ينصرهم على من عاداهم .

بعد ذلك زار الشيخ الشثري لواء الإمام محمد بن سعود الآلي وكان في استقباله قائد اللواء، اللواء محمد بن سعيد القحطاني وتم عرض إيجاز توضيحي بمهام وواجبات اللواء .