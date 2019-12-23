أسعار الوقود تحرق جيوب الأتراك.. الحكومة تقر زيادة جديدة

تشهد أسعار البنزين في تركيا، اعتبارا من ليل الاثنين/الثلاثاء، زيادة تقدر بنحو 16 قرشا، بينما ترتفع أسعار السولار بنحو 6 قروش، وأسعار غاز البترول المسال 6 قروش.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “برغون” التركية المعارضة، نقلًا عن بيان أصدرته، الإثنين، نقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي (EPGİS).

ووفق التسعيرة الجديدة يرتفع متوسط سعر لتر السولار في أنقرة وإزمير من 6.54 إلى 6.60 ليرة (1.17 دولار تقريبًا)، وفي إسطنبول من 6.47 إلى 6.53 ليرة (1.09 دولار) للتر الواحد.

أما سعر البنزين فمن المقرر أن يرتفع متوسط سعر اللتر منه في أنقرة وإزمير من من 6.95 إلى 7.11 ليرة (1.19 دولار)، وفي إسطنبول من 6.86 إلى 7.02 ليرة (1.18 دولار)

تجدر الإشارة أن الأسعار في تركيا ارتفعت خلال العام الأخير من سبتمبر 2018 إلى الشهر ذاته من 2019، بمقدار 9.26%.

وفي أوائل سبتمبر الماضي كشفت دراسة تركية، عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط.

يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.