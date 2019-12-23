سعود القحطاني: برّاني اللي كلنا في احتكامه

عبر المستشار سعود القحطاني عن فرحته بالبراءة اليوم في قضية المواطن جمال خاشقجي بقصيدة تحمل عنوان “براني اللي كلنا باحتكامه

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي القصيدة بقوة ،اليوم، تلك التي قال القحطاني فيها

يا الله ياللي بيدك أمر القيامة *** ويموت بأمرك خي ويعيش مولود

ترزقني الشكر الجميل بتمامه *** على ظهور الحق والعالم شهود

ليل الشكوك الحق بدد ظلامه *** والحق مهما غاب بالنصر موعود

من عالية نجد لسواحل تهامة *** تباشروا بإعلان براءة سعود

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل جمال خاشقجي ولم توجه له أي تهم، وذلك بعد استكمال التحقيقات في القضية.

وأكد وكيل النيابة العامة أن جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل جمال خاشقجي تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقيًّا أحيل إلى المحكمة ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة ولم يوجه له أي اتهام؛ لعدم وجود أي دليل ضده.