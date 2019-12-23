القبض على مقيم يحمل “لحوما فاسدة” بقصد توزيعها في عفيف

ألقت الجهات الأمنية في عفيف القبض على مقيم أثناء محاولته تهريب كمية من اللحوم الفاسدة من مبنى مسلخ البلدية فجرا قبل بدء الدوام، وجار استكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة حول القضية.

وفي التفاصيل تبين أنه أثناء مرور دورية أمنية شوهد المتهم وهو خارج من مبنى المسلخ، وحينما رأى الشرطة رمى “أكياس سوداء” وحاول الهرب.

واكتشفت الدوررية أن داخل الأكياس “لحوم فاسدة” كان يسعى لتوزيعها على بعض المتعاملين معه. وأكد الطبيب البيطري أنها مجهولة المصدر ولم تذبح تحت إشراف المسلخ.