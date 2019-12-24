مغردون يعترضون توزيع ١٠٧٠ وجبة مُعدة للطلاب كانت في طريقها لمنشأة تعليمية وأمانة نجران تكشف الحقائق

نشرت أمانة منطقة نجران على حسابها في منصة التواصل «تويتر» فيديو كشفت فيه عن ضبط مركبة كبيرة تستخدم في نقل وجبات غذائيه بطريقة مخالفه للأشتراطات الصحية وبلغ عدد تلك الوجبات ١٠٧٠ وجبة تم إتلافها حسب المصدر.

فيما تداولت وسائل التواصل الأجتماعي معلومات مشابهه لما تضمنته تغريدة حساب الأمانة قبل ذلك بثمان وأربعون ساعة.

وأضاف نشطاء في مواقع التواصل بأن تلك الوجبات كانت متجهه لتوزيعها على الطلاب في أحدى المنشأت التعليمية تزامناً مع أول أيام أختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

وتساءل بعض المغردون عن سبب تأخر الأمانة في الأفصاح عن ضبط تلك الوجبات في حينه.