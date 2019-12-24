تكريم 16 ضابطاً وفرداً من منسوبي إدارة أمن الطرق بالقصيم

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي ووكلاء إمارة المنطقة, ومديري الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة, خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، أمس, 16 ضابطاً وفرداً من منسوبي إدارة أمن الطرق بالمنطقة نظير الجهود المتميزة في أداء عملهم.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالمهنية العالية التي قدمها رجال الأمن من منسوبي أمن الطرق، التي أسهمت بالعديد من الإنجازات في الحفاظ على أمن طرق المنطقة, مبيناً سموه على أن ما تحقق يعكس جهود قدمت بروح التكاتف من قبل كافة منسوبي أمن الطرق بالمنطقة.

مثمنا ما يقوم به رجال الأمن من جهود مبذولة لتحقيق ما تصبو إليه القيادة ـ أيدها الله ـ, منوهاً بدورهم وتفانيهم في أداء عملهم وما يبذلونه من جهود وأعمال عالية الأداء, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

و أعرب قائد قوة أمن الطرق بالمنطقة العقيد حمد الجاسر عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة من سموه التي تظهر مدى حرصه على متابعة كل عمل يحافظ على أمن المنطقة, مؤكداً على أن دعم سموه لأبناء المنطقة هو أحدى الركائز لمواصلة تحقيق النجاحات, سائلاً المولى عز وجل التوفيق للجميع.