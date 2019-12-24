رسمياً: سحب تطبيق “توتوك” بعد تقرير عن استخدامه لأغراض التجسس

سُحب تطبيق “توتوك” الرائج من على منصّتي “آبل” و”غوغل” لتحميل التطبيقات على خلفية تقارير حول استخدامه لأغراض التجسس.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نشرت تقريرا السبت الماضي يفيد بأن تطبيق “توتوك” يتيح تعقّب المحادثات والحركة وتفاصيل أخرى عن الأشخاص الذين حمّلوه على هواتفهم.

وقالت “آبل” لوكالة فرانس برس إنها سحبت “توتوك” من على منصّة “آب ستور” فيما أعلنت “غوغل” أن التطبيق حذف من على منصة “بلاي ستور” التابعة لها.

وبحسب “نيويورك تايمز” فإن تطبيق “توتوك” الذي يستخدمه الملايين مصمّم ليبدو وسيلة آمنة وسهلة الاستخدام لإرسال الرسائل والفيديوهات.

وقال باتريك واردل الباحث في الشؤون الأمنية في تعليق على مدوّنة إلكترونية إن “توتوك” لقي رواجا بعدما أتاح اتصالات ورسائل مجانية لمستخدميه وأن التطبيق يخدع على ما يبدو مستخدمي هواتف “آي فون” والأجهزة التي تعمل بنظام “أندرويد” للحصول على مواقعهم والبيانات الخاصة الموجودة على هواتفهم.

وكتب الباحث أن التطبيق “قادر على الوصول إلى قائمة معارف المستخدم ودردشاته وموقعه وما إلى ذلك بـشرعية تامة وبطريقة تحظى بموافقة آبل!.