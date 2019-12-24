ضربة موجعة في صفوف #الهلال

كشف نادي الهلال أن قائده البرازيلي كارلوس إدواردو سيغيب عن الملاعب 3 أسابيع بعد تعرضه لإصابة مع فريقه الذي اختتم السبت الماضي، مشاركته في مونديال الأندية 2019.

وأوضح النادي عبر حسابه على تويتر أن إدواردو أجرى جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، نظير تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، سيحتاج على إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة ثلاثة أسابيع.

وكان لاعب خط الوسط البالغ من العمر 30 عاماً، قد شارك مع فريقه بطل آسيا في مونديال الأندية، واختتم السبت بتتويج ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا بفوز على فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بهدف وحيد في الوقت الإضافي للمباراة النهائية.

واحتل الهلال المركز الرابع في البطولة التي خاض غمارها للمرة الأولى، بخسارته في مباراة تحديد المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي 4-2 بركلات الجزاء (تعادل في الوقت الأصلي 2-2).

وسجل البرازيلي الهدف الأول لفريقه في تلك المباراة من كرة رأسية في الدقيقة 35.

ولم يحدد الهلال كيف تعرض إدواردو للإصابة، علماً بأنه خاض مباراة المركز الثالث حتى نهايتها، وتسلم في الحفل الختامي بعد المباراة النهائية، كأس الكرة البرونزية لثالث أفضل لاعب في البطولة بعد المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ومهاجم فلامنغو برونو هنريكي.

وكان الهلال قد بلغ نصف نهائي مونديال الأندية بفوزه على الترجي التونسي 1-0، قبل أن يخسر 1-3 أمام فلامنغو.

ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة من تسع مباريات، بفارق ست نقاط عن النصر حامل اللقب (12 مباراة).