إيقاف حكم مغربي مدى الحياة!

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم إيقاف الحكم هشام التيازي مدى الحياة عن ممارسة التحكيم، وذلك بعد الأحداث التي رافقت مباراة أولمبيك خريبكة وضيفه يوسفية برشيد في الجولة 10 من البطولة.

وكان التيازي احتسب 4 ركلات جزاء خلال المباراة، جاءت ثلاث منها لفريق أولمبيك خريبكة، والذي فاز بالمباراة 4-1.

وذكر الاتحاد المغربي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن أخطاء التيازي التي وقع فيها أُثرت على نتيجة المباراة، وأنه بناء على التقرير الذي رفعه مقيم الحكام إلى المديرية الوطنية للحكام، فأنه قرر وضع حد نهائي لخدمات الحكم.

ويحتل أولمبيك خريبكة المركز الحادي عشر برصيد عشر نقاط، فيما يحتل فريق يوسفية برشيد المركز الخامس عشر (قبل الأخير) برصيد سبع نقاط.