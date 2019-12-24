في سلطنة عمان… مباحثات بين وزير خارجية إيران والمتحدث باسم الحوثيين 

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) بأن وزير الخارجية محمد جواد ظريف التقى المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة

العمانية مسقط.

وأضافت أن الجانبين “بحثا آخر التطورات في مجال الشؤون السياسية والميدانية في اليمن”.

كان ظريف، الذي وصل إلى مسقط أمس، قد التقى أيضا بوزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في إطار المشاورات الثنائية الجارية .

تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان تحتفظ بعلاقات جيدة مع إيران رغم توتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ودول أخرى في المنطقة.

كما سبق أن قامت السلطنة بجهود وساطة لتخفيف التوترات في المنطقة.وكان بن علوي قام بزيارة لإيران مطلع الشهر الجاري.