الكويت والسعودية توقعان اليوم اتفاقا لاستئناف الإنتاج في المنطقة المقسومة

توقع السعودية والكويت، اليوم الثلاثاء، اتفاقا لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المقسومة.

وكانت شركة “شيفرون”، التي تدير منطقة الخفجي المشتركة بين الكويت والسعودية، قد دعت وسائل الإعلام لحضور توقيع اتفاق عودة الإنتاج اليوم بين الجانبين الكويتي والسعودي.

وأوقف البلدان إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ثلاث سنوات. وتقدر الطاقة الإنتاجية للمنطقة بنحو 500 ألف برميل يوميا، بما يمثل نحو5ر0% من إمدادات النفط العالمية.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أمس الأول أن وفدا سعوديا رفيع المستوى برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان سيصل إلى الكويت لتوقيع اتفاقية عودة الإنتاج.

ومن المتوقع أن يتم استئناف الإنتاج في المنطقة تدريجيا إلى أن يصل إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة في غضون عدة أشهر.