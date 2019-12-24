تعليم محايل يكشف تفاصيل حادث طالبات ابتدائية ومتوسطة المربع

وقع صباح اليوم حادث مروري لإحدى حافلات النقل المدرسية التي تقل طالبات من ابتدائية ومتوسطة المربع بتعليم محايل عسير مع سيارة أخرى أثناء توجههم إلى المدرسة.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تم إخلاء الحافلة من جميع الطالبات ونقل 4 طالبات للمستشفى ثلاث منهن حالتهن مستقرة وواحدة تحت الملاحظة .

وقد تم الوقوف على الحالات والاطمئنان عليها من قبل مدير التعليم الذي شكر جميع الجهات ذات العلاقة التي باشرت الحادث مع خالص الدعاء للطالبات بالشفاء العاجل.

من جانبها وقفت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة غاية بلقاسم ومديرة التقويم والقبول الأستاذة زهراء معوض في زيارة لمدرسة المربع للاطمئنان على الطالبات ويعقب ذلك زيارة لمستشفى محايل العام للوقوف على الحالة الصحية للطالبات والاطمئنان عليهم سائلين المولى عزوجل لهم الصحة والعافية.