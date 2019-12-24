لأول مرة.. الـ”فار” في بطولة آسيوية بجميع مبارياتها

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد “فار” في جميع مباريات بطولة آسيا تحت 23 عاماً التي تقام في تايلاند العام المقبل.

وذكر الاتحاد عبر موقعه: “تستعد كرة القدم الآسيوية لتسجيل محطة تاريخية عبر تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد خلال جميع مباريات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، والتي تقام في مدن بانكوك وبوريرام وسونجكلا في الفترة من 8 إلى 26 يناير (كانون الثاني)”.

وكان نظام حكم الفيديو المساعد طبق للمرة الأولى في قارة آسيا اعتباراً من دور الثمانية في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، التي أقيمت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

وسوف تكون بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 أول بطولة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تشهد تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في جميع مبارياتها، والبالغ عددها 32 مباراة.

وتشهد هذه النسخة من بطولة آسيا تحت 23 عاماً، تنافساً بين 15 منتخباً من أصل 16 من أجل الحصول على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة في اليابان.