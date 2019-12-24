“الخارجية الكويتية”: أحكام القضاء السعودي بقضية خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانون

أكدت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن أحكام القضاء السعودي الصادرة في قضية جمال خاشقجي، تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم، عن مصدر مسؤول بالوزارة، قوله إن دولة الكويت تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي يوم أمس الإثنين ضد المتهمين بمقتل جمال خاشقجي والتي تعكس التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه ردًا على من يحاول المساس بالمملكة والإساءة لقضائها العادل.

وأكد المصدر، وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصية شأنهم الداخلي”.