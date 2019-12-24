تفاصيل وفاة طالبة في حرم جامعة الإمام بالدمام

نعت إدارة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الطالبة زكية عدنان الهاشم -رحمها الله – التي وافتها المنية صباح أمس.

وقالت الجامعة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الطالبة وصلت إلى الجامعة في الصباح الباكر من يوم الوفاة برفقة زميلاتها عبر وسيلة نقل خاصة، ولم تكن تعاني من أي مشكلات صحية، وفي حدود الثامنة صباحًا سقطت الطالبة على الأرض، وباشرت إدارة الكلية الحالة على الفور باستدعاء طاقم طبيّ متخصص، وتبين أن الطالبة تعاني من انقطاع في التنفس، ورغم محاولات التنشيط للقلب والرئة، واتضح أن جميع العلامات الحيوية غير محسوسة، وتم إجراء تدليك لعضلات القلب مع التنفس الاصطناعي.

وتابعت: “تم استدعاء الهلال الأحمر وتم نقلها إلى مستشفى قريب من الكلية، غير أن الفريق الطبي تأكّد أن الطالبة فارقت الحياة بعد توقف القلب والتنفس.