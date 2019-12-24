أمانة الرياض تحاصر غرف الكهرباء.. والشركة تلتزم الصمت

أصدرت أمانة منطقة الرياض، قرارًا بمنع نقل غرف الكهرباء إلى أراضي الخدمات العامة، مشددة على الالتزام بمواقع غرف الكهرباء حسب المخطط المعتمد.

واعتمدت الإدارة العامة للتخطيط العمراني، تنفيذ القرار، في خطوة تهدف من خلالها الأمانة إلى المحافظة على الممتلكات العامة والمرافق البلدية، وتعزيزًا لجهودها المبذولة في سبيل تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الدور الجمالي الذي تضطلع به الفراغات العمرانية.

يذكر أن غرف الكهرباء قد تسببت في مشاكل لدى بعض أصحاب الأملاك الخاصة والتجارية، وذلك عندما يطالبون بتوصيل التيار الكهربائي إلى مساكنهم في الأحياء الحديثة يتم مطالبتهم بتخصيص مساحة من أراضيهم لإنشاء غرف كهرباء جديدة بدعوى أن المنطقة لا يوجد بها غرف كهرباء وهو ما تسبب في خسائر لدى البعض في مساحة منازلهم ومساكنهم وعمائرهم التجارية، واضطر بعضهم إلى رفع دعاوى على شركة الكهرباء لطلب تعويضات.