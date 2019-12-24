بدءًا من الخميس.. “الأرصاد”: درجات الحرارة تحت الصفر وتساقط الثلوج على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس في المملكة خلال الأيام المقبلة.

وقالت إن التوقعات تشير إلى انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ابتداء من يوم الخميس يصاحبها نشاط في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وشملت التوقعات، أن تسجل درجات الحرارة الصفر أو ما دون الصفر وتكون الصقيع على أجزاء من مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل”.

وأوضحت “الأرصاد” في توقعاتها أنه لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك “جبل اللوز، علقان، الظهر”، فضلًا عن هطول أمطار متفرقة يوم الجمعة على أجزاء من مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية”.