“صحة مكة” تكشف حقيقة إصابة أحد الطلاب بالحصبة

عاين فريق طبي بـ”صحة مكة المكرمة”، حالة اشتباه بإصابة طالب بالحصبة بأحد مدارس مكة المكرمة، لأخذ التدابير العلاجية والوقائية والتوعوية اللازمة المتبعة في وزارة الصحة، للتعامل مع حالة الأمراض الوبائية المعدية.

وذكر المتحدث الرسمي لـ”صحة منطقة مكة المكرمة” حمد بن فيحان العتيبي، أن هذه الإجراءات، تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة ممثلة بإدارة الصحة العامة بمكة المكرمة، للحد من انتشار الأمراض المعدية والسيطرة عليها قبل تفشيها.

وبيّن أنه تمت الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات حسب توجيهات الوزارة، حيث تم عمل تقصي وبائي عن هذا الاشتباه وأخذ عينات للدم، ليتم فحصها في المختبر الوطني، بالإضافة إلى حصر المخالطين المباشرين وغير المباشرين (ومن ضمنهم زملاء الطفل في المدرسة) وزيارتهم من قبل فريق ميداني للتأكد من سلامتهم.

وطمأن الجميع بأن النتائج المخبرية للحالة كانت سلبية وخالية من المرض وأن الطفل سليم وأن الحالة الصحية لجميع المخالطين كانت سليمة، مهيبًا الجميع بأخذ المعلومة الصحيحة سواء الطبية أو الصحية من مصادرها المعتمدة.