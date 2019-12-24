زلزال بقوة 6 درجات يضرب الأرجنتين

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر للزلازل ، اليوم الثلاثاء قرية وبلدية إيل هويو بمقاطعة تشابات بجنوبى الأرجنتين .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على مسافة 15 كيلومترا غرب شمال غربى قرية وبلدية إيل هويو فى مقاطعة تشابات بجنوبى الأرجنتين

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ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.