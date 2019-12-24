بعد تداول فيديو “مريض الخطأ الطبي”.. صحة جدة تحقق مع الطاقم الطبي

قررت مديرية الشؤون الصحية في جدة فتح تحقيق مع طاقم طبي بمجمع الملك عبدالله متهم بالتسبب في خطأ طبي لمريض.

وكان شقيق أحد المرضى تقدم بشكوى إلى صحة جدة بشأن خطأ طبي وإهمال وقع لأخيه خلال إجرائه جراحة عاجلة في مجمع الملك عبدالله، ونشر فيديو بحالته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وبعد تداول الفيديو فتحت “الصحة” التحقيق مع الطاقم الطبي، وعرض الملف والتحقيقات على لجنة متخصصة، وفي حال ثبوت التقصير سيتم إحالة كامل أوراق الشكوى للهيئة الصحية الشرعية حسب المتبع.

وفي تعليق صحفي من صحة جدة على مقطع الفيديو المتداول لحالة المريض قالت إنه “تم تنويمه نتيجة شعوره بألم في البطن مدة 3 أيام، وبتشخيص حالته اتضح إصابته بالتهاب في الزائدة الدودية وخضع لعملية جراحية، وبإجراء استكشاف للبطن تبين وجود التهاب الزائدة والتصاقات بالأمعاء، بعد ذلك تعرض للعديد من مضاعفات استوجبت إجراء عدة عمليات أخرى، وعقب تحليل الأنسجة لتكرار الالتصاقات اثر استئصال الزائدة، شُخصت حالته بأنه يعاني من مرض نادر، وهو يصيب الأمعاء ومنديل البطن وغشاءها، ما يسبب تكون العظم فيها ويجعلها شديدة الالتصاق والتعظم وبالتالي تسبب الانسداد المتكرر والالتصاقات، وما زال يتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل المجمع الطبي”.