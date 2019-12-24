ارتفاع أسعار النفط بسبب استمرار خفض الإنتاج و اتفاق تجاري محتمل بين الصين و أمريكا

ارتفعت أسعار النفط،اليوم، الثلاثاء في تداولات ضعيفة قبيل عطلة عيد الميلاد بعد أن قالت روسيا إن التعاون مع أوبك بشأن تخفيضات الإمدادات سيستمر، و وسط موجة تفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا للتجارة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 81 سنتا، أو 1.22 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 67.20 دولار للبرميل بعد جلسة مختصرة عشية عيد الميلاد.

وصعدت عقود الخام الأمريكي 59 سنتا، أو 0.97%، لتسجل عند التسوية 61.11 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الاثنين إن أوبك

وروسيا ستواصلان تعاونهما ما دام أنه “فعال ويحقق نتائج”.

واتفقت أوبك ومنتجين آخرين في نوفمبر تشرين الثاني على تمديد وتعميق قيود الإنتاج السارية منذ 2017.

ولقيت السوق دعما اليوم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب إنه والرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضران مراسم توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين.

ومع هذا فان السوق تواجه رياحا معاكسة من تزايد المعروض.