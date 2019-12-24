شاهد.. محاولة اغتيال فنان عراقي شهير

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن مسلحين مجهولين حاولوا اغتيال الممثل الكوميدي العراقي أوس فاضل، المعروف باسم “كامل مفيد”، مساء الثلاثاء.

وتداول نشطاء فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لفاضل بجانب سيارته، موضحا مكان الطلقة النارية التي اخترقت الزجاج الأمامي، ولم تقتله.

🟡 اثار الرصاص الذي اطلقته المليشيات على سيارة اوس فاضل 🟡 ملثمين على دراجه نارية اطلقوا النار باسلحة كاتمة 🟡 كل محاولات الاغتيال وسط بغداد مع وجود الكاميرات و عجز وزارة الداخلية #الاحد_مليونية_طلابية #مليونية_الأحد_الطلابية pic.twitter.com/Ws29jvYs37 — Husam Altaee (@husam_taee) December 24, 2019

وقال فاضل في فيديو إنه شاهد شخصين هجما على سيارته بدراجة نارية، قبل أن يسحب أحدهما مسدسا ويطلق النار عليه عدة مرات، إلا أن أي من الطلقات النارية لم تصيبه.

واشتهر أوس فاضل وشقيقه علي فاضل بدعمهما للمظاهرات العراقية في ساحة التحرير، ومعارضتهم الصريحة للحكومة العراقية والميليشيات المدعومة من إيران.

وتأتي محاولة اغتيال فاضل حلقة في سلسلة الاغتيالات التي شهدها العراق مؤخرا لمشاهير يدعمون الثورة العراقية والمنددين بتدخلات نظام إيران التي أفسدت البلاد.