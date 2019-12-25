أمريكا مستعدة للتعامل مع أي هدية من كوريا الشمالية في عيد الميلاد

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذير كوريا الشمالية بشأن “هدية بمناسبة عيد الميلاد” قائلا إن الولايات المتحدة “ستتعامل معها بنجاح كبير” وذلك وسط مخاوف أمريكية من احتمال أن تكون بيونجيانج تستعد لاختبار صاروخ بعيد المدى.

وقال ترامب للصحفيين في منتجعه (مار الاجو) في ولاية فلوريدا “سنعرف ماهي هذه المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير”. وأضاف “سنرى ما يحدث”.

وقال ساخرا “ربما تكون هدية لطيفة”. ومضى يقول “ربما ستكون الهدية التي سيرسلها لي إناء زهور جميلا وليس تجربة صاروخية”.

ومن ناحية أخرى، حثت الصين، أهم داعم لكوريا الشمالية، واشنطن على أن تتخذ “خطوات ملموسة” في أسرع وقت ممكن لتنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها خلال قمة العام الماضي بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة.

ودعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، في تصريحات نقلتها وزارة الخارجية في بكين على تويتر، كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى التوصل إلى “خارطة طريق قابلة للتطبيق لإقامة سلام دائم ونزع الأسلحة النووية بشكل دائم في شبه الجزيرة (الكورية).

وكانت كوريا الشمالية قد حذرت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري من إمكانية إن ترسل لها “هدية في عيد الميلاد” وذلك بعد أن أمهل زعيمها الولايات المتحدة حتى نهاية العام لتقديم تنازلات في المحادثات بين البلدين بخصوص الترسانة النووية لكوريا الشمالية، كما طالب الزعيم الكوري الشمالي واشنطن بخفض التوتر بين البلدين الخصمين منذ وقت طويل.