بالأرقام.. ملايين أهدرها نجوم الملاعب الأوروبية

أكدت صحيفة صن أن القيمة السوقية للعديد من نجوم الملاعب الأوروبية لكرة القدم، تراجعت خلال الموسم الحالي، مثل غاريث بيل، جناح ريال مدريد، فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، توماس ليمار، لاعب أتلتيكو مدريد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن القيمة السوقية للقطار الويلزي تراجعت إلى 34 مليون جنيه إسترليني تقريبًا، ليكون أحد أكثر اللاعبين تراجعًا في سوق المال بعالم كرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت أن نجم ريال مدريد البالغ من العمر 29 عامًا، شهد انخفاض قيمته إلى النصف بعد تجميده خلال الفترة الأخيرة من قبل مدربه زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، والذي قرر بدوره إبعاد بيل عن أغلب فترات الموسم الحالي، نظرًا لقيامه بالعديد من الأزمات داخل الفريق، والتي كان أخرها احتفاله المثير للجدل بتأهل منتخب بلاده إلى كأس الأمم الأوروبية 2020.

وتابعت الصحيفة أن البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة المعار إلى صفوف بايرن ميونخ، تراجعت قيمته السوقية إيضًا بنسبة 50%، وذلك بعدما تراجعت إلى 60 من أصل 120 مليون جنيه إسترليني.

والتحق النجم الفرنسي توماس ليمار بثنائي ريال مدريد وبرشلونة، وذلك بعدما تراجعت قيمته السوقية إلى 25 من أصل 50 مليون جنيه استرليني، وبنسبة 50%.

وانخفضت القيمة السوقية للبرازيلي مارسيلو إلى 17 من أصل 43 مليون جنيه إسترليني، كما انخفضت القيمة الخاصة بالإسباني ماركو أسينسيو إلى 34 مليون جنيه إسترليني إثر تعرضه للإصابة وغيابه عن الموسم الحالي.

وتراجع إيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتش، ثنائي برشلونة، من 34 مليون جنيه إسترليني لكل منهما إلى 21 و 30 مليون جنيه إسترليني على التوالي.

كما انخفض كل من إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، صامويل امتيتي، مدافع برشلونة، نبيل فكر، صانع ألعاب ريال بيتيس، إلى 25 مليون جنيه إسترليني.