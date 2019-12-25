47 نادي حي للبنين والبنات بالطائف تستعد لإطلاق مهرجاني «واعد والطائف يتطوع»

‏‎تستعد 47 نادي حي للبنين والبنات بالطائف لإطلاق مهرجاني “واعد والطائف يتطوع” بالاضافة إلى عدد من البرامج والفعاليات التربوية والترفيهية المنفذة فيها خلال إجازة منتصف العام الدراسي وكيفية استثمارها بأنشطة وبرامج تلائم أجواء الشتاء والتي تهدف لتعزيز القيم الدينية والاجتماعية والاتجاهات والميول الايجابية.

بالاضافة لتعميق قيم المواطنة والفخر بإرثنا الحضاري والانجازات التي حققتها المملكة والتشجيع على ممارسة الأنشطة الهاتفة بمجالاتها المختلفة في أجواء من الفرح والترفيه وترسيخ السلوك البناء وتأكيد الاتجاهات الايجابية نحو جودة الحياة دعما لأهداف رؤية المملكة 2030.

‏‎وتأتي المهرجانات كأحد الفعاليات الجاذبة لكافة فئات المجتمع وذلك لتنوع أنشطتها وقدراتها علي الجمع بين المتعة والتحفيز على التعلم وإيمانا بدور أندية الحي الترفيهية التعليمية في دعم حركة التحول لتحسين نمط حياة الفرد وتزويدها بزيادة مظاهر المشاركة الفاعلة وتنوع خيارات الترفيهة الملائمة للقيم الإسلامية.

‏‎ففي أندية الحي للبنين سيتم تنفيذ مهرجان واعد خلال اجازة منتصف العام الدراسي في أندية الحي على مرحلتين حيث سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ الفعاليات والمسابقات داخل الأندية خلال الفترة 15-5 يناير2020.

وستكون المرحلة الثانية تنفيذ المهرجان على مستوى جميع الأندية خلال الفترة 9-28 يناير 2020 بعدة فعاليات منها مصور واعد ، مرسم واعد ، وجه واعد ، جمعية كفى ، متطوع واعد ، باص واعد ، دراجات واعد ومسابقات واعد ومنشد واعد ، خطاط واعد ، رياضي واعد ، معرض واعد ويعد مهرجان واعد مجموعة من الفعاليات والأنشطة ذات طابع احتفالي تتم في إطار ثقافي واجتماعي وترويحي.

‏‎بينما ستنفذ أندية الحي للبنات في الفترة من 6-16 يناير مهرجان #الطائف_ يتطوع لاندية الحي الذي ينطلق من نادي حي المتوسطة 38 والذي يهدف لتعزيز الهوية الوطنية وتعميق قيم الولاء والانتماء.

وتلبية احتياجات المستفيدين وتحسين نمط حياتهم. ورعاية الهوايات والمواهب ودعمهاوتوجبهها والوقاية من الانحرافات الفكرية والسلوكية.

وتوثيق اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع. علما بان المهرجان سيكون ضمن الفعاليان التالية : زيارات ورحلات للمؤسسات الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة روز للخدمات السياحية، استضافات لدور الأيتام والتأهيل الشامل وذوي الاحتياجات الخاصة ودور المسنين من كافة الأعمار والتسوق (اسر منتجة، العاب وحرف ومنتجات شعبية) الحوارات والارتجال وكتابة القصة والشعر ، ورش ومشاغل تربوية ، إنتاج ابتكاري ، مرسم حر وأشغال تطبيقية. وريادة اعمال ومعارض.

وعروض سمعية وبصرية ، ومسرح وسينما روايات بالإضافة لـ (اركان للجهات الداعمة) نشرات ومجلات الكترونية وافلام وثائقية ، وألعاب رياضية ومارثون التطوع.

بينما سيتم خلال الفترة من ٦-٢٨يناير إطلاق مسابقات أندية الحي على مستوى الإدارة التعليمية والتي ستكون في مجال الخط العربي والزخرفة الإسلامية وكرة الريشة الطائرة وفن الالقاء والارتجال والشعر العربي.

والتي تهدف إلى توسيع دائرة المعارف والمشاركة الاجتماعية بتنفيذ أنشطة وفعاليات متنوعة لرفع مستوى جودة حياة الفرد والأسرة .