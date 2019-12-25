“التعاون الخليجي” يشيد بالأحكام القضائية الصادرة في جريمة مقتل #خاشقجي

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين في جريمة مقتل الإعلامي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

ونقل بيان للمجلس اليوم الأربعاء عن الأمين العام عبد اللطيف الزياني وصفه للأحكام بأنها “خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق وتطبيق العدالة”.

وأكد الزياني أن “الأحكام الصادرة بحق المتهمين برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي، وحرصه على تطبيق أحكام القانون بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية الواجبة قانونا، وأثبتت التزام حكومة المملكة العربية السعودية وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة محاكمة شفافة تطبيقا للقانون وارساء للعدالة”.

واستنكر الزياني “المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية”.

وأعلنت النيابة العامة السعودية أمس الأول الاثنين صدور أحكام بإعدام خمسة أشخاص لإدانتهم بقتل خاشقجي من بين 11 موقوفا جرى التحقيق معهم، إلى جانب الحكم على ثلاثة آخرين بأحكام بالسجن وصلت في مجملها إلى 24 عاما.