«الوتير» يعود الى الوطن بعد ثلاثة عشر عاماً بأبحاث علمية وخبرات أكاديمية

عاد إلى أرض الوطن الدكتور ماجد بن متعب الوتير بعد غربة ثلاثة عشر عاما قضاها بالابتعاث بداية من عام ٢٠٠٧ م لدراسة البكالوريوس في جامعة Canterbury في علوم الحساب الالي بنيوزلندا. في العام ٢٠١٣ انتقل الى مدينة ملبورن الاسترالية لإكمال الدراسات العليا في جامعة LA Trobe .

حصل على درجة الماجستير في علوم الحساب الالي بتقدير ممتاز مما أتاح له الفرصة للحصول على عضوية المفتاح الذهبي (Golden Key) وقبول غير مشروط لإكمال مرحلة الدكتوراه. أكمل الوتير مسيرته العلمية لنيل درجة الدكتورة في نفس الجامعة وحصل على درجة الدكتوراه في علوم وهندسة الحاسب الالي في ديسمبر الجاري.

خلال هذه المرحلة عمل الوتير العديد من الأبحاث العلمية في الاستخدامات السلمية لطائرات المسٌيرة (drones). كما عمل في المجال الاكاديمي في بعض الجامعات الاسترالية كجامعة La Trobe وجامعة Deakin علاوة على ذلك عمل كمحكم اكاديمي في العديد من المجلات العلمية المعروفة كمجلة IEEE Access ومجلة Mdpi (Drone).

الجدير بالذكر أن الوتير احد ثمار برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز طيب الله ثراه و لتفوقه وتحصيله العلمي تم استقطابه للعمل كعضو هيئة تدريس في جامعة طيبة.