هدف: توظيف 49 ألف سعودي وسعودية في القطاع الخاص

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن توظيف 48.822 باحثاً وباحثة عن العمل منذ بداية العام الجاري 2019م حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك عن طريق فروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وجاء فرع الصندوق في منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث التوظيف بـ 10.933 مواطناً ومواطنة توظفوا عبر الفرع، تلتها المنطقة الشرقية بـ 8778 مواطناً ومواطنة، ثم منطقة الرياض بـ 7957 مواطناً ومواطنة ، عقبهم فرع الصندوق في منطقة المدينة المنورة بـ5753 مواطناً ومواطنة، ثم منطقة جازان بـ 3392 مواطناً ومواطنة.

وشهد فرع الصندوق في منطقة تبوك توظيف 2211 مواطناً ومواطنة، بينما أسهم الفرع في منطقة نجران بتوظيف 2033 مواطناً ومواطنة، في حين توظف من خلال فرع منطقة الجوف 1903 مواطنين ومواطنات، وفرع منطقة القصيم بـ 1765 مواطناً ومواطنة، وفرع الصندوق في منطقة حائل بـ 1195 مواطناً ومواطنة، فيما توظف عبر فرع الصندوق في منطقة عسير 1169 مواطناً ومواطنة، وشهدت منطقة الباحة توظيف 930 مواطناً ومواطنة، والحدود الشمالية 803 مواطنين ومواطنات.

ويقدم “هدف” برامج دعم تأهيل وتدريب، للباحثين والباحثات عن عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وحرص “هدف” على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.