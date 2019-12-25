الجزائريون يودعون قايد صالح إلى مثواه الأخير

وصل جثمان القائد الراحل للجيش الجزائري أحمد قايد صالح اليوم الأربعاء إلى قصر الشعب في الجزائر العاصمة، أين تجمع المئات منذ ساعات الصباح الباكر، لإلقاء نظرة الوداع على القائد العسكري الذي قاد البلاد في الأشهر العشرة الأخيرة، منذ بداية حركة الاحتجاجات غير المسبوقة.

وتوافد الجزائريون في اليوم الثالث من الحداد الوطني، من مدن مختلفة لوداع رجل البلاد القوي الذي أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يصل إلى مقبرة “العالية” شرق الجزائر أين سيوارى الثرى.

وتوفي قايد صالح، الذي كان سيتم عامه الـ 80 في 13 يناير(كانون الثاني) المقبل، في المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، بعد إصابته بسكتة قلبية صباح أول أمس الإثنين، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وجاءت وفاة قايد صالح بعد أيام من الانتخابات الرئاسية الجزائرية في 12 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، وفاز بها رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون.