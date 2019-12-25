ماذا قال السفير السعودي لدى الخرطوم عن ثورة سبتمبر في السودان؟

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر وقوف بلاده مع السودان الشقيق في مختلف المجالات.

وأوضح السفير أن العلاقات بين البلدين ترتكز إلى روابط حية ويربطهما مصير مشترك، فضلا عن إرادة سياسية تعمل على تحقيق مصلحة الشعبين الكريمين، لافتا إلى أن المملكة تؤيد ما ارتضاه الشعب السوداني من تغيير عبر ثورة عظيمة، ووصفه بالإنجاز التاريخي.

من جانبه قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح أن العلاقات السودانية السعودية ثابتة وراسخة وتشهد تطورا ملحوظا في كافة المناحي، وأن وزارته تجد الاهتمام اللازم وتذليل كافة الصعاب فيما يتعلق بالشؤون الدينية وعلى رأسها الحج والعمرة، لافتا إلى اأن زيارته الاخيرة للمملكة حققت نتائج جمة تصب كلها في خدمة مصالح البلدين.

جاء ذلك خلال مخاطبته مهرجان تكريم جهود المملكة العربية السعودية ممثلة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان والذي أقيم مساء الأربعاء بقاعة الصداقة بالخرطوم.