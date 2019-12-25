السودان: أمر ضبط للإخواني المثير للجدل عبد الحي يوسف

أصدرت النيابة العامة السودانية اليوم (الأربعاء)، أمرا بالقبض على إمام مسجد المرسلين بجبرة والداعية الإسلامي المعروف الدكتور عبد الحي يوسف، وذلك على خلفية البلاغ الذي دون في مواجهته من قبل وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي.

وجاء في حيثيات أمر القبض أنه تم تعديل مواد الاتهام للمواد 160 / 159 والقبض على المشكو ضده لأغراض التحري، ويتم الإفراج عنه بالضمانة العادية، عقب القبض عليه وأخذ أقواله.

وكان مكتب وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي أفاد بتقديمها دعوى قضائية بحق الداعية السوداني، عبد الحي يوسف، على خلفية اتهامه لها بالردة.