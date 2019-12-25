وزير الطاقة يكشف حجم إنتاج حقل الخفجي النفطي المشترك بين السعودية والكويت

كشف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، حجم إنتاج حقل الخفجي النفطي المشترك بين السعودية والكويت.

وقال في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إن الحقل سينتج 320 ألف برميل يوميًا بنهاية عام 2020.

يشار إلى أن المملكة وقعت مع دولة الكويت الشقيقة، أمس، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

ووقع الاتفاقية الملحقة عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وعن الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية.

أما مذكرة التفاهم، وقعها عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وعن الجانب الكويتي الدكتور خالد علي الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.