مدير “تعليم سراة عبيدة” يتفقد الاختبارات بمدارس الحد الجنوبي

أكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، خلال زيارته لمدارس الحد الجنوبي، أن إدارة التعليم تسعى لتهيئة البيئة التعليمية المحفزة للتفوق الدراسي في مدارس الحد الجنوبي مع تلبية كافة الاحتياجات وتذليل الصعوبات والتحديات لتحقق تلك المدارس أهدافها تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تقضي بالعمل على دعم هذا الجزء الغالي من وطننا وتسخير كافة الإمكانات للنهوض بالعمل التعليمي فيه والتغلب على الظروف الطارئة التي يمر بها.

وكان مدير التعليم قد زار مدرسة ربعي بن عامر وهي من مدارس مركز الربوعة بالحد الجنوبي المتوأمة مع مدارس محافظة أحد رفيدة وذلك ضمن خطته لزيارة مدارس المحافظة بشكل عام ومدارس الحد الجنوبي على وجه الخصوص، وقد اطلع خلال زيارته على سير الاختبارات في المدرسة وأشرف على اللجان والسجلات وأعمال الكنترول المنظمة للاختبارات، وأشاد بجهود قائد ومنسوبي المدرسة المميزة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها تلك المدارس.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم سراة عبيدة المكلف علي المالكي، أن الزيارة تأتي في إطار دعم ومساندة مدارس التعليم بالحد الجنوبي من قِبل المسؤول عن التعليم بالإدارة، كما أنها متابعة ميدانية مباشرة لهذه المرحلة المفصلية الهامة في حياة الطلاب والطالبات بهذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب والتي هي مرحلة جني نواتج التعلم للفصل الدراسي المنصرم.