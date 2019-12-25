اتفاقية شراكة للدعم الفني بين “الإسكان التنموي” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وقعت وزارة الإسكان، اتفاقية مشروع الدعم الفني لمبادرات الإسكان التنموي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني وخدمات المستفيدين وإدارة التعاون الدولي.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الإسكان للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات الإسكان بوجه عام ومجال الإسكان التنموي بوجه خاص، ويعتبر هذا البرنامج كمنظمة دولية تتبع للأمم المتحدة، أنشأتها الدول الأعضاء، وتتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها.

ويتواجد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 170 دولة، وهو يعمل على عدة عناصر، كما يعد بمثابة ذراع تشغيلي للأمم المتحدة على المستوى الدولي.

يذكر أن برنامج الإسكان التنموي يحظى باهتمام ودعم كبير، إذ أن أكثر من 14 ألف أسرة ضمانية حصلت على مساكن بنظام الانتفاع خلال عام 2019، في حين أعلن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل مؤخرًا عن مستهدفات العام المقبل 2020، حيث تم تخصيص 11 مليار ريال لتوقيع عقود لتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع.