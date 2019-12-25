بفضل دعم ولي العهد .. وزير الإسكان ينجح في تحقيق مستهدفات 2019

التغيير للأفضل.. مهمّة حملها ماجد الحقيل، وزير الإسكان، على عاتقه لإحداث فارق في حياة المواطن السعودي، تنفيذًا لرؤية 2030 وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فجعل “الحقيل” خدمة المواطنين وتمكينهم من الحصول على سكنهم الملائم في مقدمة أولوياته منذ أن تولى الوزارة.

وأوضح الحقيل أن أبرز هذه الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع خلال 2019، هو تمكن وزارة الإسكان خلال 2019 في خدمة 300 ألف أسرة سعودية، وتوفير قروض عقارية لـ 165 ألف أسرة، مقارنة بنحو 20 ألف أسرة في السابق، فضلا عن تسكين 106 آلاف أسرة في منازلها.

كما أكد الحقيل أنه تم تسليم أكثر من 90 ألف قطعة أرض مجانية للمواطنين، وتسليم 14 ألف وحدة سكنية لأكثر من 285 جمعية خيرية وتعاونية، سلمتها بدورها إلى الأسر ذات الدخول المحدودة.