أردوغان يخرج عن النص داخل قصر قرطاج.. والتونسيون يلقنونه درسا قاسيا

فجرت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن “شمه رائحة سجائر”، داخل قصر قرطاج خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نشيره التونسي قيس سعيد، غضبا شديدا لدى التونسيين الذين عبروا عن شعورهم بالإهانة.

وقال أردوغان فجأة في سياق خارج المؤتمر الصحفي : “الآن بدأت أشم رائحة الدخان، ويبدو أن هناك مدخنين في تونس، وأنا أطالب في كثير من المناسبات بأن يكف الناس عن التدخين”.

ورغم محاولة قيس سعيّد أن يرد بأسلوب دبلوماسي، بالإشارة إلى أن ما وصل إلى أنف أردوغان، لعله رائحة الغداء، أو رائحة زيت الزيتون من مطبخ تونسي خالص، فإن معلقين تونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي رأوا أن الرئيس التركي لم يكن لبقا في حديثه داخل قصر قرطاج.

وكتبت إحدى التونسيات على تويتر: “مهما يكن فهو ضيف وفي قصر رئاسي وصحافة وعالم يتفرج، ما كان عليه أن ينطق بهذا التذمر حتى وإن وجد للأسف”.

وفي تعليق غاضب قال نزار بوجلال: “خليفة المؤمنين أردوغان أزعجته رائحة الدخان، ولم تزعجه رائحة جثث أطفال سوريا الذين أحرقهم بقصفه”.

ووجهت معلقة أخرى جام غضبها إلى أردوغان قائلة: “فعلا أردوغان انت ماتحب الدخان أنت تحب تولع النار فقط، قيس سعيد متأثر برشا (كثيرا) ويبكي من الحنان، أردوغان شنوه يبيعلك (ماذا يبيع لك)”.

واعتبر آخر أن “ملاحظة أردوغان حول رائحة الدخان تصرف غبي وقليل تربية“، وقال إن ”جواب قيس ممتاز نوعا ما.. وخاصة حين قال ‘مطبخ تونسي خالص’ في وجه رئيس دولة تعتبر نفسها تركت موروثا لا يستهان به في الطبخ التقليدي لجميع ‘إيالاتها السابقة’… لكن تمنيت لو أن قيس سعيد أشار في قالب تهكم إلى أن عادة التدخين لدى التونسيين هي ‘تركية- عثمانية’ أساسا وورثها التونسيون إبان الاحتلال العثماني لتونس.. وقد اشتهر الأتراك وقتها بحبهم للتبغ والقهوة والغليون”.