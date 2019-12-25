روسيا: أمريكا تعرقل سفر مسؤولينا لمقر الأمم المتحدة في نيويورك .. و”جوتيريش” يغض الطرف

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الأمين العام للأمم المتحدة بالتغاضي عما تقول موسكو إنه تأخير من جانب الولايات المتحدة في إصدار التأشيرات للمسؤولين الروس الذين يسعون للسفر إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتقول موسكو إن واشنطن تؤخر عن عمد إصدار التأشيرات للمسؤولين الروس المسافرين إلى مقر الأمم المتحدة وهي خطوة قالت إنها قد تضر بشكل أكبر بالعلاقات المتوترة بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن بعض مسؤولي وزارة الدفاع الذين كان من المقرر أن يسافروا الى مقر الأمم المتحدة اضطروا الى الانتظار “شهورا” للحصول على تأشيرات.

وأضافت “من الملاحظ أن كل ذلك يحدث في ظل تغاض كامل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي يتجاهل فعليا انتهاكات الولايات المتحدة لميثاق الأمم المتحدة”.

واستدعت روسيا دبلوماسيا أمريكيا كبيرا في سبتمبر الماضي للاحتجاج على ما وصفته برفض واشنطن غير المقبول لإصدار تأشيرات لأعضاء وفد روسي مسافر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.