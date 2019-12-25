أمانة_العاصمة_المقدسة تكشف حقيقة إزالة منزل مواطن دون وجه حق

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، حقيقة إزالة منزل مواطن دون وجه حق.

وقالت في بيان نشرته على “تويتر”: “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ويدعي فيه أحد المواطنين أنه تم إزالة منزله دون وجه حق، تود الأمانة أنا توضح للعموم أن الواطن لا يملك مستمسكات شرعية، وقد صدر عليه حكم شرعي من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالإزالة وهو عبارة عن تعدي على أرض حكومبة وتمت الإزالة بناء على الحكم الصادر، وحسب الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تشدد بالمحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها”.