إيران تشتعل بالمظاهرات.. محتجون يحرقون صور #خامنئي والأمن يطلق النار

اندلعت تظاهرات واسعة في مدن إيرانية متفرقة، ندد خلالها المحتجون بسوء مستوى المعيشة في البلاد بسبب سياسة النظام الإيراني التي أغرقت البلاد اقتصاديا وسياسيا.

وفي عدد من المدن قام المتظاهرون بإحراق صور خامنئي تعبيرا عن غضبهم، فيما أوردت تقارير إعلامية أن قوات الأمن بدأت بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين في عدد من مناطق الاحتجاج.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن النظام الحاكم في إيران قام اليوم وخوفًا من استئناف انتفاضة الشعب الإيراني وإقامة مراسيم أربعينية شهداء انتفاضة إيران في نوفمبر الماضي، بقطع الإنترنت في معظم أنحاء البلاد بما في ذلك محافظات طهران وخوزستان وألبرز واصفهان ولرستان وكردستان وكرمانشاه وزنجان وبوشهر وغيرها من المحافظات أو خفض من سرعته بشكل حاد. كما قام بإخلال عمل بعض شبكات الهواتف النقالة.

ووفقا لبيان المقاومة الإيرانية، تحاول القوات القمعية، عبثًا الحيلولة دون إقامة مراسيم أربعينية شهداء انتفاضة إيران من خلال اعتقال العديد من أفراد عوائل الشهداء والشباب والسجناء المطلق سراحهم.

وبهذا الصدد، وضع النظام، قواته القمعية في عموم البلاد في حالة التأهب القصوى، وتحوم طائرات الهيلوكوبتر على سماء بعض المدن مثل كرج وشيراز للسيطرة على الوضع.

وفي كثير من المدن بما في ذلك طهران وكرج وشهريار انتشرت القوات القمعية بالسيارات والدراجات النارية إضافة إلى عناصر أمنية في الشوارع وتقاطع الطرقات أو تقوم بدوريات.

ودعت المقاومة الإيرانية الأمم المتحدة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان وعن حرية التعبير وحرية الإعلام و… إلى إدانة الأعمال القمعية التي يفرضها النظام الحاكم في إيران وتطالب مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بتمكين الشعب الإيراني من الوصول بحرية إلى الإنترنت.